Yolcu otobüsü, otomobile çarptı; 1'i çocuk 3 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolu üzeri Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Alim Aydın (50) yönetimindeki 60 NA 701 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden ve sol şeritten akaryakıt istasyonuna girmek için sağa dönüş için manevra yapan İbrahim Güney (29) idaresindeki 35 BFB 033 plakalı otomobile çarptı. Otobüs, önüne aldığı otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Güney ile yanındaki Hüsnü Taşer (37) ve Alparslan Aziz Yağbasan (5) yaralandı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hüsnü Taşar, itfaiyecilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.