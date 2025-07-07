Turgutlu'da 'Yediveren İnciri' Hasadı Başladı

Turgutlu'da 'Yediveren İnciri' Hasadı Başladı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yıl içerisinde bir ağaçtan 7 kez meyve veren 'yediveren inciri' hasadı sezonu açıldı. Üreticiler, sabah erken saatlerden itibaren bahçelerden topladıkları incirleri tüccarlara teslim ediyor. Yediveren inciri yurt içi ve yurt dışına, özellikle turizm bölgelerine ve büyük şehirlere ihraç ediliyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içerisinde bir ağaçtan 7 kez meyve alınması nedeniyle "yediveren inciri" adı verilen meyvenin hasadına başlandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede sabahın erken saatlerinde hasat için bahçelere giden üreticiler, saat 09.00'a kadar incir topluyor.

Özenle seçtikleri incirleri kasalara yerleştiren üreticiler, daha sonra ürünlerini mahallelerindeki alım merkezlerinde tüccarlara teslim ediyor.

Yediveren inciri Turgutlu'ya bağlı kırsal mahalleler Dalbahçe, Avşar, Osmancık, Yayla ve Kurudere mahallelerinde yetişiyor.

Yurt içinde özellikle turizm bölgeleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla gibi büyük şehirlere gönderilen yediveren inciri, Suudi Arabistan, Katar ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.

Dalbahçe Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Kahrıman, Yediveren incirinin hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik bir ürün olduğunu belirtti.

Mahallenin neredeyse tamamının incir yetiştiriciliği yaptığının altını çizen Kahrıman, "İncirlerimiz özellikle büyük kentlere ve turizm bölgelerine gönderiliyor. Tam olgunlaşmadan toplanan ürünler yurt dışına ihraç ediliyor. " diye konuştu.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ise bu sezon incir rekoltesinden memnun olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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