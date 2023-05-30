Turgutlu'da Yaşanan Kuvvetli Yağışta Su Baskınları Yaşandı

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Fatih Sanayi Sitesi'nde ve Cumartesi Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaması adına yoğun mesai yaptı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan da Fen İşleri Müdürü Elif Ceren Müftüoğlu ile birlikte, su baskınlarının meydana geldiği Fatih Sanayi Sitesi'nde ve Cumartesi Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle sorun yaşanan noktalarda çalışmalarını gerçekleştirdi. Su baskınlarının yaşandığı Fatih Sanayi Sitesi'nde ve Cumartesi Pazarı'nda incelemelerimizi yaparak esnafımıza ve yoğun yağıştan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi paylaştık. Yağıştan zarar gören tüm hemşerilerimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum" dedi.