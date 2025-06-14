Turgutlu'da Yangın: İki Evde Hasar Meydana Geldi

Turgutlu'da Yangın: İki Evde Hasar Meydana Geldi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. Yangın itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. İtfaiyeciler ve çevredekilerin desteğiyle söndürülen yangında 2 evde hasar meydana geldi.

İstasyonaltı Mahallesi İstekli Sokak'taki tek katlı müstakil evde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler bitişiğindeki eve de sıçradı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri ve çevredekilerin desteğiyle 1saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. İki evde hasar oluşan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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