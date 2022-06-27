Turgutlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Turgutlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
Turgutlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.T. idaresindeki otomobili Subaşı Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Araçtaki aramada 42 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen F.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

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