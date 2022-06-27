Turgutlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.T. idaresindeki otomobili Subaşı Mahallesi yakınlarında durdurdu. Araçtaki aramada 42 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen F.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Kamil Tekmen - Güncel Güncel Haberler

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