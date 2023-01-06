Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, operasyon kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 746 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.E. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel