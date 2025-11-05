Turgutlu'da Tren Kamyonete Çarptı: Sürücü Kurtuldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonet ikiye bölündü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir- Manisa Alaşehir seferini yapan makinistliğini Kasım Özçelik'in (29) yaptığı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Yunus Dönmez (29) yönetimindeki 45 AOH 685 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet ile kasası birbirinden ayrılırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis, makinistin ifadesine başvururken; tren, gerekli işlemlerin ardından seferine kaldığı yerden devam etti.