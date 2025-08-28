Turgutlu'da Traktör Sulama Kanalına Uçtu: Sürücü Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sulama kanalına uçan traktörün sürücüsü Fatih Çağal (43) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında kırsal Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Çağal yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çağal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.