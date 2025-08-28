Turgutlu'da Traktör Sulama Kanalına Uçtu: Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı traktör sulama kanalına uçtu. 43 yaşındaki Fatih Çağal olay yerinde hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sulama kanalına uçan traktörün sürücüsü Fatih Çağal (43) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.30 sıralarında kırsal Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Çağal yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çağal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel