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Turgutlu'da Traktör Kazalarını Önlemek İçin Etkinlik Düzenlendi

Turgutlu'da Traktör Kazalarını Önlemek İçin Etkinlik Düzenlendi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 'Reflektör Tak, Görünür Ol' etkinliği gerçekleştirildi. Çiftçilere reflektör takmanın önemi anlatıldı ve ücretsiz reflektör dağıtımı yapıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör kazalarının önlenmesine yönelik "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Derbent Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çiftçilere, Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Osman Sarı tarafından, reflektör takmanın önemi anlatıldı ve ücretsiz reflektör dağıtımı yapıldı.

Programa Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Derbent Mahalle Muhtarı Ziya Köroğlu ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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