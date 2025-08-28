Turgutlu'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç Defnedildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Enes Karanfil ve kuzeni Emre Karanfil'in cenazeleri Dalbahçe Mahallesi mezarlığında düzenlenen törenle defnedildi. Kazada yaralanan Furkan Karanfil'in tedavisi ise devam ediyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden amca çocuklarının cenazeleri defnedildi.
İzmir-Ankara kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Enes Karanfil (18) ve kuzeni Emre Karanfil'in (14) cenazeleri, Turgutlu Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Amca çocukları oldukları öğrenilen Enes ve Emre Karanfil için Dalbahçe Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi.
Törene, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hayatını kaybedenleri aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından cenazeler mahalledeki mezarlıkta defnedildi.
Kazada yaralanan Furkan Karanfil'in (16) tedavisinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan kazadan sonra gözaltına alınan tır sürücüsü Orhan Erol, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaza
Dün İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi yakınlarında, Enes Karanfil (18) idaresindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, Orhan Erol'un (45) kullandığı 08 ABA 971 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada otomobildeki sürücü Enes Karanfil ile kuzeni Emre Karanfil'in (14) olay yerinde yaşamını yitirmiş, Furkan Karanfil ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı.