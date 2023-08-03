Turgutlu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu defnedildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Aşağı Bozkır Mahallesi ile Çatalköprü Mahallesi yolu üzerinde 26 Temmuz günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu Senem G. tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

İkiz kardeşlerden biri olan ve feci kazadan 7 gün sonra vefat eden S.G.'nin cenazesi öğle saatlerinde Turgutlu kabristanında defnedildi.

Kaza, 26 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'in Ödemiş ilçesinden, Manisa'nın Turgutlu ilçesine seyir halindeki E.B. idaresindeki 45 ADL 227 plakalı minibüs, Turgutlu'nun Aşağıbozkır Mahallesi yakınlarında, iddiaya göre freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine Turgutlu ve Manisa'dan 10'a yakın ambulans ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası minibüste bulunan çoğunluğu çocuk 20'ye yakın kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin Turgutlu'dan, İzmir'in Ödemiş ilçesine türbe ziyaretine gittikleri ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. - MANİSA