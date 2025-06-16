Turgutlu'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine uçarak kaza yaptı. Sürücü İzzet Polat ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan bir fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada sürücü İzzet Polat (64) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzerinde Kaynar mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan İzzet Polat yönetimindeki 35 AHC 591 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir fabrikanın bahçesine savruldu. Otomobil, takla atıp ağaçlara çarparak durabildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü, tavanla koltuk arasına sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Polat, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü, tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef alıyorlar

İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef alıyorlar
'İsrail'i yakacağız' açıklamasının ardından İran saldırıya başladı

"İsrail'i yakacağız" açıklamasının ardından İran saldırıya başladı
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor

Netanyahu, Trump'ı yalanladı! ABD'nin de savaşa girdiği kesinleşti
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı turizme açıldı

1600 yıllık manastır turizme açıldı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu İsak Vural'dan Serie A ekibine 4 yıllık imza

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serie A ekibine 4 yıllık imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.