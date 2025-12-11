Manisa'da trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Kazada, Mesut Göbekli'nin kullandığı otomobil, karayoluna çıkan bir tıra çarptı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Plakaları henüz öğrenilemeyen Mesut Göbekli'nin (40) kullandığı otomobil, bir yem fabrikasından karayoluna çıkış yapan Ahmet B. idaresindeki tıra çarptı.
Kazada ağır yaralanan Göbekli, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Göbekli, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel