Turgutlu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Yılmaz (29) idaresindeki 34 FDG 765 plakalı kamyonet, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Onur Çelik'in (30) kullandığı 35 YV 699 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Okan Akar (28), Murat Yağız (27), Eyüp Sayan (27) ve İdris Alu (35) yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan sürücülerden Onur Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.