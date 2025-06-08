Turgutlu'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 5 Yaralı

Turgutlu'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 5 Yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Eray (43) idaresindeki 35 AV 5205 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 APF 602 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı'nda kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Halil Eray ile aynı araçta bulunan Hacı Mustafa Eray (72), Düriye Eray (67), Ceylan Eray (26) ve Atlas Kuzey Baran Eray (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan 45 APF 602 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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