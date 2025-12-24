Haberler

Manisa'da babaannesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 16 yaşındaki B.K.G., psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir durumda babaannesi Nazen Gümüş'ü bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan torun, adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, babaannesini bıçaklayarak öldüren torun tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.K.G. (16), babaannesi Nazen Gümüş (73) boynundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nazen Gümüş, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gümüş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Nazen Gümüş'ün, Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, şüphelinin ise annesiyle birlikte Mersin'de yaşadığı ve babasını görmek amacıyla ilçede bulunduğu öğrenildi.

Gümüş'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'ın Yıldızeli ilçesine götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
