Turgutlu'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu otomobil refüje savruldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
İbrahim Ekin (21) yönetimindeki 45 ART 489 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Çepnidere Kavşağı'nda İbrahim Demir'in (33) kullandığı 09 ASD 234 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin ön koltuğunda sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Veysel Okkay'ın (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Yaralanan tır sürücüsü Demir ile otomobil sürücüsü İbrahim ve babası Ümit Ekin (44) ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.