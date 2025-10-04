Haberler

Turgutlu'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu otomobil refüje savruldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İbrahim Ekin (21) yönetimindeki 45 ART 489 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Çepnidere Kavşağı'nda İbrahim Demir'in (33) kullandığı 09 ASD 234 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin ön koltuğunda sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Veysel Okkay'ın (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Yaralanan tır sürücüsü Demir ile otomobil sürücüsü İbrahim ve babası Ümit Ekin (44) ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.