Manisa'da TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Manisa'da TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobiliyle TIR'a çarpan 63 yaşındaki Halil İnan hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil İnan (63) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir – Ankara kara yolu Avşar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. N.G. (61) idaresindeki 35 HLG 79 plakalı TIR ile kavşaktan dönmek isteyen Halil İnan yönetimindeki 28 DK 056 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan İnan, itfaiye erlerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralı İnan, ambulans ile kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TIR şoförü N.G.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
