Turgutlu'da TIR'a Çarpan Otomobilde İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Enes Karanfil ve 14 yaşındaki kuzeni Emre Karanfil, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Kazada bir kişi ağır yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Enes Karanfil (18) ile kuzeni Emre Karanfil (14), toprağa verildi

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi Maden Yolu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametine giden Enes Karanfil yönetimindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, aynı yöne giden Orhan E. (45) yönetimindeki 08 ABA 971 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil demir yığınına dönerken, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA İŞ DÖNÜŞÜ OLMUŞ

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Ekipler, sürücü Enes Karanfil ile kuzeni Emre Karanfil'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Enes Karanfil'in kardeşi Furkan Karanfil ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR şoförü Orhan E. gözaltına alınırken; babalarıyla birlikte elektrik işi yaptıkları öğrenilen 2 kuzenin bakım-onarım işi için gittikleri Köprübaşı ilçesinden dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

MANİSA'YA SEVK EDİLDİ

İki kuzen için bugün Dalbahçe Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Karanfil ailesinin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Dalbahçe Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nden hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Furkan Karanfil'in ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Orhan E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
