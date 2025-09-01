Turgutlu'da Tilki ve Kedi Dostluğu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evin çevresine gelen tilki ve kedi, birlikte yiyecek beklerken görüntülendi. Her gün aynı saatte yiyecek almak için gelen tilki, ev sahibinin beslemesiyle alışkanlık haline getirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir evin çevresine gelen tilki ile kedi, birlikte yiyecek beklerken görüntülendi.

Kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, akşam saatlerinde evinin çevresine gelen tilkiyi beslemeye başladı.

Zamanla eve alışan tilki, her gün aynı saatlerde gelerek yiyecek bekler hale geldi.

Vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tilkinin yanı sıra bir kedinin de yiyecek beklediği anlar yer aldı.

Görüntülerde tilki ile kedinin yan yana durarak atılan yiyecekleri bekledikleri görülüyor.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.