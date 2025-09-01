Turgutlu'da Tilki ve Kedi Dostluğu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evin çevresine gelen tilki ve kedi, birlikte yiyecek beklerken görüntülendi. Her gün aynı saatte yiyecek almak için gelen tilki, ev sahibinin beslemesiyle alışkanlık haline getirdi.
Kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, akşam saatlerinde evinin çevresine gelen tilkiyi beslemeye başladı.
Zamanla eve alışan tilki, her gün aynı saatlerde gelerek yiyecek bekler hale geldi.
Vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tilkinin yanı sıra bir kedinin de yiyecek beklediği anlar yer aldı.
Görüntülerde tilki ile kedinin yan yana durarak atılan yiyecekleri bekledikleri görülüyor.
