Turgutlu'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Turgutlu'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dalbahçe Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, makilik alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da traktörlerindeki su tanklarıyla yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı.

Yangında 5 dönümlük zeytin bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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