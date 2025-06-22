Turgutlu'da Tarım Arazisinde Yangın: Bağ Evi ve Meyve Ağaçları Zarar Gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında bir bağ evi ile çok sayıda meyve ağacı zarar gördü.

Osmancık Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bağ evi kullanılamaz hale geldi, çok sayıda meyve ağacı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.