Turgutlu'da Tarım Arazisinde Yangın: 120 Dönüm Zarar Gördü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, 2 saatte söndürüldü. Yangında toplam 120 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü.Turgutlu ilçesi kırsal Osmancık Mahallesi Cennet Deresi Mevkii yakınlarındaki bir tarım arazisinde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Mangal ateşinden çıktığı üzerinde durulan yangında alevler, rüzgarında etkisiyle ormana da sıçradı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile Turgutlu Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Alevler, karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere toplam 120 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),