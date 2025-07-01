Turgutlu'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Turgutlu'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 50 dönümlük alan zarar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dalbahçe Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında mahalle sakinleri ise su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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