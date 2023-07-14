Turgutlu'da Soğuk Hava Deposunda Yangın Çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir işyerinin soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bitişikteki iki işyeri de zarar gördü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir işyerinin soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, bitişikteki iki işyeri de zarar gördü.

Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı'ndaki Cumhur Erçetin'e ait bir sakatatların bulunduğu bir soğuk hava deposunda bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yarım saat içinde söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında depoda maddi hasar meydana geldi. Yangında deponun bitişiğindeki iki işyerinde de maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.