Turgutlu'da SMA hastası kızı için mücadele veren anne "yılın annesi" seçildi - Haberler

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Turgutlu'da SMA hastası kızı için mücadele veren anne "yılın annesi" seçildi

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Turgutlu'da SMA hastası kızı için mücadele veren anne 'yılın annesi' seçildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası kızı için verdiği mücadelesi nedeniyle Ceylan Çakto, yılın annesi seçildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası kızı için verdiği mücadelesi nedeniyle Ceylan Çakto, yılın annesi seçildi.

Henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan 1,5 yaşındaki İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için anne Ceylan Çakto'nun girişimleri sonrası Turgutlu Belediyesi tarafından öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gazetecilere açıklamasında verdiği mücadele için anne Ceylan Çakto'ya Turgutlu'da yılın annesi ödülünü vermek istediklerini belirtti.

İrem Nur'un sağlık giderleri için başlatılan kampanyada hedeflenen miktarın yüzde 44'ünü toplandığını aktaran Akın, "Umuyoruz en kısa süre içerisinde bu yardımı toplarız. Herkesi İrem Nur'a destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Anne Ceylan Çakto ise kampanyanın başında bu yana kendisine destek olan Belediye Başkanı Akın ve destekçilere teşekkür ederek, "Yolumuz devam ediyor. Beni yılın annesi seçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

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