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Turgutlu'da Silahlı Gösteri Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Turgutlu'da Silahlı Gösteri Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan 5 kişi tutuklandı. Emniyet güçleri, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu görüntüleri paylaşanların M.S.Ç, Y.Ç, T.K, E.F. ve U.Ç. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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