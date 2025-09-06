Turgutlu'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Turgutlu'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda bu birikintisi oluştu. Bazı sürücüler yolda kalan araçlarını iterek ilerletmeye çalışırken, vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan birçok kişi, iş yerlerinin saçaklarının altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

ZEMİN VE BODRUM KATLARI SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle zemin ve bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Ev sahipleri ve esnaflar, kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Belediye ekipleri de taşkın yaşanan noktalara yönlendirilerek su tahliye çalışmalarına destek verdi.