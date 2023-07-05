Turgutlu'da Şiddetli Rüzgar Sonucu Yan Yatan 80 Yıllık Çam Ağacı Kesildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yan yatan 80 yıllık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi. Rüzgar nedeniyle ağaç kökünden sökülerek yan yattı ve çevreye zarar vermemesi için yol trafiğe kapatıldı. Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda ağaç kesildi.