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Turgutlu'da Şiddetli Rüzgar Sonucu Yan Yatan 80 Yıllık Çam Ağacı Kesildi

Turgutlu'da Şiddetli Rüzgar Sonucu Yan Yatan 80 Yıllık Çam Ağacı Kesildi

Güncel Haberler

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yan yatan 80 yıllık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi. Rüzgar nedeniyle ağaç kökünden sökülerek yan yattı ve çevreye zarar vermemesi için yol trafiğe kapatıldı. Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda ağaç kesildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yan yatan 80 yıllık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi.

İlçede, akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle Atatürk Parkı'ndaki 80 yıllık çam ağacı kökünden sökülerek yan yattı.

Belediye ve polis ekipleri, yan yatan ağacın çevreye zarar vermemesi için Atatürk Bulvarı'nın bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda ağaç kesildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu Belediyesi Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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