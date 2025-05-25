Turgutlu'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi

Turgutlu'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, birçok ağacın devrilmesine ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine neden oldu. Yaklaşık 40 yıllık bir çınar ağacı, bir lokantanın önünde devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçların temizliği için harekete geçti. Yetkililer vatandaşları risklere karşı uyardı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, birçok ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaçlardan biri, park halindeki bir araca zarar verdi. Yaklaşık 40 yıllık bir çınarın devrilmesi de çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgutlu ilçesi genelinde, bugün şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi. Devrilen ağaçları gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, devrilen ağaçları temizleme çalışması yaptı.

Ayrıca, şiddetli rüzgarın etkisiyle Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantanın önünde bulunan yaklaşık 40 yıllık çınar ağacı da topraktan sökülerek devrildi. Ağacın devrilme anları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın, lokantanın kapalı olduğu bir tatil gününde meydana gelmesi olası bir faciayı önledi.

Yetkililer, vatandaşları muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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