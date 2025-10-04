Haberler

Turgutlu'da Seyir Halindeki Kamyonete Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonete yapılan silahlı saldırıda, araçta bulunan 2 kişi ve yoldan geçen bir kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda, biri yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Şart Sokakta meydana geldi. Seyir halindeki 35 ALU 189 plakalı kamyonete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda, araçta bulunan Harun Karakaya (31) ile Hakan Karakaya (29) ile yoldan geçerken seken kurşunun isabet ettiği Batuhan Bilgiç (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin 1 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
