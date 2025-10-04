Turgutlu'da Seyir Halindeki Kamyonete Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda, biri yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Şart Sokakta meydana geldi. Seyir halindeki 35 ALU 189 plakalı kamyonete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda, araçta bulunan Harun Karakaya (31) ile Hakan Karakaya (29) ile yoldan geçerken seken kurşunun isabet ettiği Batuhan Bilgiç (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin 1 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.