Turgutlu'da Sanayi Sitesinde Yangın: Bir İş Yerinde Hasar Oluştu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında, kerestelerin tutuşması sonucunda hemen yanındaki bir iş yerinin deposuna sıçrayarak hasara yol açtı. İtfaiye ve polis ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Erbiller Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarında bulunan keresteler yandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kerestelerden yükselen alevler, hemen yanındaki bir iş yerinin deposuna sıçradı.
Ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel