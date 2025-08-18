Turgutlu'da Sanayi Sitesinde Yangın: Bir İş Yerinde Hasar Oluştu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın, bir iş yerinin deposuna sıçrayarak hasara neden oldu.

Erbiller Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarında bulunan keresteler yandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kerestelerden yükselen alevler, hemen yanındaki bir iş yerinin deposuna sıçradı.

Ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında iş yerinde hasar oluştu.