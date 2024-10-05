Üye Girişi
Haberler

Turgutlu'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Turgutlu'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuk tedavi edilip evine döndü. Aile, sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunmasını talep etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Ergenekon Mahallesi'nde Arif Canpoyraz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mehmet Karayılan, dün okul sonrası eve gittiği sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Elinden yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Karayılan, ailesine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yakını Mehmet Karaaslan tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Karayılan, tedavisinin ardından evine döndü.

Yaralı çocuğu hastaneye götüren Mehmet Karaaslan, "İş yerindeydim, telefon geldi, yeğenim okuldan çıkınca köpek saldırısına uğramış. Allah'tan yanında diğer kuzenleri ve arkadaşları varmış, kurtarmışlar. Elinden ısırarak yaralamış. Bu olaylarla sürekli karşılaşmaya başladık. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Belediyeyi arıyoruz köpekleri topluyorlar, nerdeyse aynı gün içerisinde tekrar aynı yere geri bırakıyorlar." dedi.

Mehmet Karayılan da olay sırasında çok korktuğunu söyledi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel

Köpek Saldırısı Hayvan Hakları Yerel Haberler Güvenlik Turgutlu Olaylar 3-sayfa manisa Güncel Yaşam Çocuk

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat
Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Werder Bremen Freiburg CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Werder Bremen Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Bayer Leverkusen Holstein Kiel CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Bayer Leverkusen Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Yabani CANLI izle! NOW TV Yabani 40. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak? Düğüm Salonu filmi konusu ne, oyuncuları kim, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı? Yalan CANLI izle! 5 Ekim Kanal D Yalan 18. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu SON BÖLÜM? Foça yangın söndü mü SON DAKİKA? İzmir Foça yangın son durum ne 5 Ekim Cumartesi? Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu? Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı? Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir?
title