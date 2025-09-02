Turgutlu'da Sağlıklı Hayat Merkezi Hizmete Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanan Sağlıklı Hayat Merkezi, sağlık hizmetlerine ulaşım ve spor yapma imkanı sunuyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete başladı.

Merkezde incelemelerde bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, insanların hem sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri hem de spor yapabilmeleri için bu merkezi hayata geçirdiklerini ifade etti.

İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Baybatur'a, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ömer Can Temizel de eşlik etti.

Merkezde spor salonu ve çeşitli sağlık birimleri bulunuyor.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Telefon ve bilgisayar alacaklar elinizi çabuk tutun: Yeni zam dalgası kapıda

Telefon ve bilgisayar alacaklar elinizi çabuk tutun: Yeni zam dalgası kapıda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Taraftarın yollarını beklediği dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.