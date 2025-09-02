Turgutlu'da Sağlıklı Hayat Merkezi Hizmete Açıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete başladı.

Merkezde incelemelerde bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, insanların hem sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri hem de spor yapabilmeleri için bu merkezi hayata geçirdiklerini ifade etti.

İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Baybatur'a, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ömer Can Temizel de eşlik etti.

Merkezde spor salonu ve çeşitli sağlık birimleri bulunuyor.