Manisa'da heyelan; sitenin istinat duvarı çöktü

Manisa'da heyelan; sitenin istinat duvarı çöktü
Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Olayda yaralanan olmadı, ancak bir dairenin balkonu zarar gördü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, bir sitenin istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, bir dairenin balkonu zarar gördü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Turgutlu Anadolu Lisesi ile bir sitenin arasında kalan bölgede toprak kayması sonucu sitenin istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Toprak ve kökünden devrilen ağaçlar, sitenin bahçesine yığıldı. Olayda yaralanan olmazken bir dairenin cam balkonu hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, Turgutlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden ekipler yönlendirildi. İnceleme yapan ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekti. Çalışmaların gündüz devam edeceği bildirildi.

Balkonu zarar gören dairenin sahibi Yıldıray Yanıt, "Az önce işten geldim. Böyle bir olay meydana geldi. Yönetim tarafından karşılanacağını düşünüyorum. İçeride herhangi bir hasar yok. Sağım, solum batık halde. Gerekli önlemler alınmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
