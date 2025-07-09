Turgutlu'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu İki Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara kara yolunda tıra arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İzmir- Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında Ahmet Aydın'ın (57) kullandığı 45 TC 069 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 YA 547 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Ahmet Aydın ve otomobildeki Süleyman Ekin (73) yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel