Turgutlu'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hastaneye Kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Kır'a bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kır, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hastanede tedavi altına alındı.

Erten A. idaresindeki 45 TG 520 plakalı otomobil, Selvilitepe Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Kır'a (39) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kır, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

