Turgutlu'da Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza bugün sabah saat 03.00 sıralarında E-96 karayolu Manisa'nın Turgutlu ilçesi Galericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. Salihli yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeki Semih Yavuzer (32) idaresindeki 45 SY 578 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde bulunan S.O. idaresindeki 35 PKV 36 kamyona arkadan çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Semih Yavuzer'in hayatını kaybettiği tespit edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA