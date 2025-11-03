Turgutlu'da Öğrenci Taşıyan Minibüste Yangın Çıktı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci taşıyan minibüste çıkan yangın, yanındaki otomobile de sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda meydana geldi. Bir okula öğrenci taşıyan 45 J 6535 plakalı servis minibüsünün şoförü, öğrenci almak için yol kenarında durduğu sırada motor kısmından duman çıktığını fark etti. Şoför, servisteki öğrencileri tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki elektrikli otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında minibüs ile otomobil kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki bir kafenin tenteleri de zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞAFLI