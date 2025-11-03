Haberler

Turgutlu'da Öğrenci Taşıyan Minibüste Yangın

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğrenci taşıyan bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın, yanındaki bir otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, minibüs ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda meydana geldi. Bir okula öğrenci taşıyan 45 J 6535 plakalı servis minibüsünün şoförü, öğrenci almak için yol kenarında durduğu sırada motor kısmından duman çıktığını fark etti. Şoför, servisteki öğrencileri tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki elektrikli otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında minibüs ile otomobil kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki bir kafenin tenteleri de zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



