Turgutlu'da Narkotik Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ekim ayı içerisinde meydana gelen narkotik olaylarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan aracılık eden ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 186.40 gram metamfetamin maddesi, 4370 adet ectacsy hap, 1.88 gram skank maddesi ele geçirilirken konuyla ilgili 18 şüpheli şahıs yakalandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 18 şüpheli şahıstan 13 şüpheli sevk edildikleri adlı mercilerce Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA