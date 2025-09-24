Haberler

Turgutlu'da Midibüs Yaya Çarptı: Bir Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüs, park halindeki otomobiline binmeye çalışan Nuran Erbaktı'ya çarptı. Hafif yaralanan Erbaktı, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Ali Elden (39) idaresindeki 45 J 6259 plakalı işçileri taşıyan midibüs, Subaşı Mahallesi Çamlıca Sokak'ta, park halindeki otomobiline binmeye çalışan Nuran Erbaktı'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek hafif yaralanan Erbaktı, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
