Manisa'da marangoz atölyesinde yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 18.30 sıralarında Fatih Sanayi Sitesi'nde Ali Z.'ye ait marangoz atölyesinde çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölyeyi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Marangoz atölyesini kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

