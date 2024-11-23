Turgutlu'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, ağaç devrilmesi ve elektrik kesintilerine neden oldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu üzerindeki bir ağaç, minibüsün üzerine devrildi.
Minibüste hasara neden olan ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
Öte yandan enerji iletim hatlarının kopması nedeniyle bazı sokaklarda da elektrik kesintileri yaşandı.