Manisa'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Bir Binanın Çatısı Uçtu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Olayda park halindeki bir kamyonet ve bir işyerinin tabelasında hasar oluştu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

Akşam saatlerinde ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Saat 22.00 sıralarında Yedieylül Yolu Caddesi'nde belediye binası yakınlarında bulunan bir binanın çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak, yola düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıdan kopan parçalar nedeniyle park halindeki bir kamyonet ve bir işyerinin tabelasında hasar gördü. Çatı, itfaiye ve belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
