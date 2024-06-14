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Turgutlu'da Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için çevre illerden yola çıkan sürücülerin İzmir-Ankara kara yolu Turgutlu bölgesinden geçişleri devam ediyor. İlçe merkezinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Güzergah üzerinde güvenlik önlemleri alan polis ve jandarma ekipleri, hasarlı kazalar ve araç arızalarına müdahale ediyor, ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde ve yarın devam etmesi bekleniyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için çevre illerden yola çıkan sürücülerin İzmir- Ankara kara yolu Turgutlu bölgesinden geçişleri devam ediyor.

İlçe merkezinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Güzergah üzerinde güvenlik önlemleri alan polis ve jandarma ekipleri, hasarlı kazalar ve araç arızalarına müdahale ediyor, ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde ve yarın devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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