Turgutlu'da Kurban Bayramı Nedeniyle Trafik Yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Turgutlu ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu. Dünden beri devam eden yoğunluk, Ege ve İç Anadolu bölgelerine giden araçların uzun kuyruklar oluşturmasına yol açtı. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
İzmir- Ankara kara yolu üzerindeki Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu.
İlçede dün başlayan trafik hareketliliği bugün de sürdü.
Ege veya İç Anadolu bölgelerine hareket eden çok sayıda araç, yolda uzun kuyruklar oluşturdu.
Trafikteki önlemlerini artıran polis ve jandarma ekipleri, denetimlerde sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel