Turgutlu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzzet Polat'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı ve takla attı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerinin bahçe duvarına çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzzet Polat'ın (64) kullandığı 35 AHC 591 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Avşar Mahallesi geçişinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.

Bahçe duvarını yıkıp takla atan otomobil, bahçedeki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü İzzet Polat, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başından darbe aldığı öğrenilen sürücü, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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