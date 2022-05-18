Turgutlu'da kayıp iki çocuğun eşyaları gölet kenarında bulundu - Haberler

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Turgutlu'da kayıp iki çocuğun eşyaları gölet kenarında bulundu

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Güncel
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Turgutlu'da kayıp iki çocuğun eşyaları gölet kenarında bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk için evlerinin yakınındaki gölette arama çalışması başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk için evlerinin yakınındaki gölette arama çalışması başlatıldı.

Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi'nde okuldan çıktıktan sonra iddiaya göre hayvan otlatmaya gittikleri belirtilen 2 çocuktan saat 16.30'dan itibaren haber alamayan aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Okuldan çıktıktan sonra hayvan otlatmaya gittikleri öne sürülen çoçukların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramalar sırasında Yakuplar Mahallesi bulunan orman göleti kıyısında kaybolan çocuklara ait olduğu düşünülen kıyafetler bulundu. Bunun üzerine arama çalışması gölet etrafında yoğunlaştırıldı.Olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri ile iş makinaları sevk edildi.  Gölette çalışmalar sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Turgutlu, Güncel, Haberler

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