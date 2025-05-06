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Turgutlu'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği

Turgutlu'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte simülasyon aracıyla eğitim verildi. Vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verilirken, alkol gözlüğü parkuru ve emniyet kemeri simülatörü ile uygulamalı eğitim yapıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla simülasyon aracıyla eğitim verildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Atatürk Parkı'nda vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Parka getirilen alkol gözlüğü parkuru ve emniyet kemeri simülatörüyle öğrenciler ve vatandaşlar uygulamalı eğitim aldı.

Etkinliğe Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı da katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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